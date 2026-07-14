Как пользоваться?

Широкий выбор магазинов. Подарочной картой можно оплачивать покупки в любом магазине сети «Лента» — крупнейшей мультиформатной розничной сети — на всей территории страны.

Для оплаты покупки на кассе предъявите электронную подарочную карту с экрана телефона, либо в распечатанном виде, и сообщите кассиру пин-код

Оплачивайте подарочной картой всю покупку или только ее часть. При необходимости вы можете доплатить разницу наличными или банковской картой. При оплате подарочной картой действуют все скидки, акции и условия карт лояльности «Лента»